Trotz abbiegendem Auto überholt

Ein 58-Jähriger hat am Mittwoch bei Ingoldingen einen Unfall verursacht, teilt die Polizei mit. Gegen 21 Uhr fuhr ein 20-Jähriger in der Straße zwischen Steinhausen und Ingoldingen. An der Einmündung zum Steinhauser Weg bog er nach links ab. Hinter ihm fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Mercedes. Obwohl der Audi abbog, überholte der Fahrer des Mercedes diesen. Die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen und landeten im Acker. Der 58-Jährige und seine 52-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in ein Krankenhaus.