Telekom plant Bau von Mobilfunkmasten in Ingoldingen und Muttensweiler

Die Deutsche Telekom soll in allen Ortsteilen von Ingoldingen geeignete Mobilfunkstandorte prüfen. Das hat der Ingoldinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend beschlossen. Der Mobilfunkanbieter hatte im Dezember vergangenen Jahres an die Gemeinden die Anfrage gerichtet, neue Standorte für die Mobilstandorte zu suchen und dort eventuell Masten zu bauen. Durch steigende Kundenzahlen, neue Angebote und hohe Qualitätsansprüche sei dies unumgänglich, hieß es zur Begründung.

Die Anfrage beschränkte sich allerdings nur auf den Kernort Ingoldingen sowie den Ortsteil Muttensweiler. Dort sucht die Telekom bestehende Gebäude, auf denen die Errichtung von Antennenanlagen möglich sei. „Wenn es keine öffentlichen Gebäude gibt, die diese Voraussetzungen mitbringen, würde sich die Telekom nach geeigneten Privatgrundstücke umstehen“, führte Ingoldingens Bürgermeister Jürgen Schell aus. So sei es bereits vor fast 15 Jahre gewesen, als der Anbieter O2 den Standort an den Sportanlagen in Muttensweiler ablehnte und sich einen privaten Standort wählte, der dann aber doch am Widerstand der Bevölkerung scheiterte.

Keine Genehmigung nötig?

Wenn diese Anlagen eine Höhe von zehn Meter nicht überschreiten, müsse sie nicht genehmigt werden. „Doch die Telekom plant mit deutlich höheren Masten, um die modernen Standards zu erfüllen“, machte Schell klar. Aus Sicht der Verwaltung kommt in Ingoldingen dafür nur das Gelände am Bauhof in Frage. Turnhalle, Kindergarten, Krippe Schule oder Rathaus stünden definitiv nicht zur Verfügung. Gemeinderat Paul Schmid betonte, dass Ende März die 5G-Lizenzen vergeben werden, deshalb könne die Telekom gern in Ingoldingen alles überprüfen, was sie wolle. Allerdings müsse man sie darauf hinweisen, dass Ingoldingen nicht nur aus dem Kernort und Muttensweiler bestehe.

Diese Haltung fand letztlich die Unterstützung des gesamten Rates. Es gehe vor allem darum, dass der Gemeinderat und eine Verwaltung dazu beitragen, „dass Glaserfaser in alle Ortsteile kommt und mit dem künftigen 5G-Netz gekoppelt werden müsse“, wie Schmid ausführte.