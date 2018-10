Tausende verfolgen den Almabtrieb

Der Almabtrieb in Winterstettendorf hat am Sonntagvormittag mehrere Tausend Zuschauer angezogen. In einem farbenprächtigen Zug präsentierten sich die Teilnehmer den Besuchern. Von Wattenweiler kommend ging es dabei durch Winterstettendorf. Aufgrund des schönen Wetters herrschte beste Stimmung bei Veranstaltern und Besuchern.

Gegen 10.30 Uhr traf der Zug in Winterstettendorf ein. Dicht gedrängt säumten die Zuschauer die Straßen als die geschmückten Kühe, Pferde, Ziegen und sonstige Kleintiere in einem farbenprächtigen Umzug vorbeigingen.

Festwagen zeigenbäuerliches Leben

Beste Laune versprühten auch die im Dirndl und in Lederhosen gekleideten Madeln und Burschen sowie die Volkstanzgruppe. Mehrere aufwendig gestaltete Festwagen, stellten dar, wie bäuerliches Leben früher ausgesehen hat, und machten auf diese Weise den Almabtrieb zu einem besonderen Erlebnis. Moderator Hubert Russ verkündete von einer Tribüne aus allerlei Wissenswertes zu den Gruppen, Pferden und Wagen.

Im Anschluss wurde gefeiert. Im Risstal-Stadel heizte das Riedberg Quintett nach dem Almabtrieb den Besucher mit flotter Oberkrainer- und Stimmungsmusik kräftig ein. Fleißige Helfer vom Umfeld der Risstalsenner hatten alle Hände voll zu tun, alle hungrigen Mäuler zu stopfen.

Mitorganisator Michael Köberle war hoch erfreut über die erfolgreiche Veranstaltung. „Mit so vielen Gästen hätten wir nicht gerechnet. Unsere 1200 Sitzgelegenheiten im und beim Stadel waren im Nu belegt und das Essen ging auch bald aus“, berichtete er. „Der Erlös von heute wird für einen gemeinnützigen Zweck am Ort gespendet.“