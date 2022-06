SV Muttensweiler feiert 75-jähriges Bestehen

Auf dem Sportgelände in Muttensweiler feiert der SV Ingoldingen – Muttensweiler – Steinhausen von Freitag, 1. Juli bis Sonntag, 3. Juli, sein 75-jähriges Vereinsjubiläum. Anlässlich des Jubiläums plant der SV IMS ein Jubiläumswochenende mit buntem Programm. Gestartet wird am Freitag mit dem traditionellen Elfmeterturnier. Am Samstag steht der Tag ganz im Zeichen des Sports. Ab 12.30 Uhr treten die Mannschaften der C- und D- Jugend in Spielen an. Ab 14.30 Uhr stellen sich alle Abteilungen des Gesamtvereins vor und bieten Mitmachaktionen an. Ab 16 Uhr bestreitet die SGM Muttensweiler/Hochdorf ein Einlagespiel gegen den Verbandsligaaufsteiger FV Biberach.

Im Anschluss lädt die neu gegründete AH zu einem Blitzturnier mit den Mannschaften aus Stafflangen, Winterstettenstadt und Hochdorf. Musikalisch wird der Abend dann von dem Ensemble Stafflblech aus Stafflangen begleitet. Der Sonntag startet um 9.30 Uhr mit einer Kirche und einem anschließenden Frühschoppen mit kleinem Festakt. Im Anschluss spielen die Rißtalsenioren zum reichhaltigen Mittagstisch auf. Ab 13 Uhr findet ein Jugendturnier statt, wo sich die Kinder der Bambinis, F-Jugend und E-Jugend unter Beweis stellen können.