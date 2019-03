Stefan Geiß ist neuer Vorsitzender

Die Mitglieder des Musikvereins Ingoldingen haben bei ihrer Hauptversammlung auf ein ereignisreiches Jahr zurückgeblickt. Gleich drei Hochzeiten gab es im Verein – und die Musiker sorgten für die musikalische Begleitung. Zudem gab es zwei Konzerte. Im Frühjahr spielten die Musiker ein Kirchenkonzert in der Ingoldinger Pfarrkirche und am 2. Weihnachtsfeiertag das traditionelle Jahreskonzert zusammen mit dem Kirchenchor Ingoldingen. Daran erinnerte die Vorsitzende Nicole Laux.

Auch Schriftführerin Silvia Gleinser ließ das abgelaufene Vereinsjahr Revue passieren. Die Jugendleiterinnen Annika Rettig und Sandra Werner gingen insbesondere auf die Ausbildung der Jugendlichen, die Auftritte des Jugendblasorchesters und auf die Veranstaltungen mit den Jugendlichen ein. Im vergangenen Vereinsjahr waren 20 Jugendliche in musikalischer Ausbildung.

Die Wahlen brachten folgende Ergebnisse: Schriftführerin Silvia Gleinser und Beisitzer Hanjo Gnann wurden wiedergewählt. Der Vorsitzende Franz Weber legte seinen Posten nieder. Nachfolger ist Stefan Geiß. Als Nachfolgerin der ausscheidenden Jugendleiterin Sandra Werner wurde Katharina Schneider gewählt. Lucia Müller tritt die Nachfolge von Katharina Schneider als Jugendvertreterin an. Nicole Laux ehrte die Musiker Johannes Rettig, Simon Mayer und Silas Mayer für Ihre zehnjährige aktive Mitgliedschaft mit der BVBW-Ehrennadel in Bronze. Außerdem wurden die Musiker Anja Rebholz, Sandra Werner, Jochen Kehrle, Christina Bader, Sabine Kehrle und Markus Mohr für Ihre 20-jährige aktive Mitgliedschaft mit der BVBW-Ehrennadel in Silber geehrt.

Ein kleines Geschenk gab es für fleißigen Probenbesuch. Andreas Kloos fehlte kein einziges Mal. Herbert Fieseler und Hans-Jürgen Mayer waren an lediglich fünf Proben nicht anwesend. Stefan Geiß fehlte sechs Mal und Max Müller war sieben Mal verhindert. Ronja Mayer fehlte an lediglich zwei Proben – sie ist seit Herbst 2018 bei der Kapelle.