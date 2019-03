Sommerstetter Narren begeistern mit lustigem Programm

Viel zu lachen hat es am Samstagabend beim zweiten bunten Abend in Sommerstetten im gut gefüllten Rief-Haus gegeben. Die vier närrischen Vereine – Landjugend, Sängerkranz, Musikverein und Sportverein – unterhielten die Gäste mit ihrem gut dreistündigen Programm bestens.

Von der ersten Minute an, haben die Akteure ein farbenprächtiges, lustiges Spektakel geboten. Gute Noten verdiente sich gleich eine Engelsszene der Landjugend, in der sie die Region von oben betrachteten. Allerhand örtliche Themen in und rund um Sommerstetten wurden angerissen. Vor allem machten die Engel von oben große Löcher, ein rotes Licht und Blitzlichter in Ingoldingen aus. Es handelte sich um die Ampel am Rathaus, den Blitzer am Ortseingang und die Kiesgrube von a+b.

Im Block des Musikvereins führten zwei alte Damen einen mit vielen Witzen garnierten Dialog auf dem Friedhof. Es ging dabei auch um Sprüche auf den Grabsteinen, um Smartphone und Urlaub. Sie lasse einmal folgenden Spruch: „Schau nicht so blöd, ich würde auch lieber am Strand liegen“, auf ihren Grabstein meißeln, meinte eine. In einer weiteren Szene wurde die Vorbereitung des Kreismusikfests närrisch aufgearbeitet. Der neue Hallenwirt machte seine Menüvorschläge fürs Festbankett. Ein Menü sei: „Fein geschnittene Maultaschen als schwäbische Sushi deklariert“, verkündete der Hallenwirt. Als Abschluss präsentierten sechs als Kampfpiloten kostümierte Musiker ein gut einstudiertes Männerballett.

Die Ansage für den Sängerkranz verpackte die Landjugend in ihrem kleinen Sketch „Beim Friseur“. Auch hier ging es um Heiteres aus dem Alltag. Weitere Ansagen spielten sie am Flughafen und dem Sketch „Rotkäppchen“ in heiterer, neuzeitlicher Form. Dazwischen demonstrierten sie kurze Tänze in verschiedenen Outfits und Formationen. Ganz toll kam der Tanz zu „Mary Poppins“ an.

Beim Sängerkranz präsentierten ein Opa und seine Enkelin eine Schlagerparade mit allerhand lustigen Geschichten. Live traten dabei etliche Sänger bei „Fernando“ von Abba, als Elvis, als Nana Mouskouri, als Andreas Gabalier sowie beim Musical „Tanz der Vampire“ auf. Ihren starken Auftritt beendete die komplette Sängergruppe mit „Mama Loo“ von Les Humphries.

Rund um den Oktoberfestbesuch von fünf Sommerstettern ging es beim Auftritt des Sportsvereins. Probleme bei der Anreise, beim Einlass ins Zelt und dem WC-Besuch wurden gezeigt. Ebenso die vier Phasen eines Bierzeltbesuchs, die mit dem üblichem Ausgang endeten. Zum Abschluss zeigten die Sportler einen furiosen Schuhplattler.

Mit dem gemeinsamen Sommerstetter Narrenlied „Schatzele Mausele schlupf an mi na“ endete ein schöner bunter Abend mit viel Witz und Humor. Ein gutgelauntes Publikum geizte nicht mit Beifall und Zugaberufen für ein gelungenes, kurzweiliges Programm. Das Illertal-Duo unterhielt zwischen dem Programm und danach mit stimmungsvoller Musik.