Sommerstetten lädt zum Bunten Abend ein

Senioren und moderne Technik – unter diesem Motto könnten dieses Jahr die Sommerstetter Fasnetveranstaltungen im Riefhaus stehen, die die vier närrischen Vereine von Winterstettenstadt zum ersten Mal am Samstag, 23. Februar, um 20 Uhr veranstalten.

Die Landjugend führt mit kurzen Sketchen und Ansagen durch den Bunten Abend. Hier wird unter anderem beschrieben, was die Engel im Himmel denn so über Sommerstetten denken und was bei einer Schönheits-OP wichtig ist. Bei den Akteuren des Musikvereines treten Oma Paula und Oma Trude auf und beschreiben, wie sie sicher mit modernster Technik umgehen können. Zum Abschluss tritt die legendäre „Alt-Sommerstetter-Männergarde“ auf und zeigt, was sie als amerikanische Top Gun-Piloten noch so alles drauf haben. Der Bunte Abend findet noch zusätzlich am Samstag, 2. März, und Sonntag, 3. März, jeweils um 20 Uhr, statt. In der Übersicht vergangene Woche war dies falsch angegeben.