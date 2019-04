Sieben scheiden aus, acht kandidieren

Die Kommunalwahl rückt näher – und sie bringt einige Veränderungen mit sich. In der Gemeinde Ingoldingen sitzen momentan 15 Gemeinderäte in diesem Gremium. Eigentlich sind es nur 14 Plätze, doch bei der vorherigen Kommunalwahl ergab sich ein Überhangmandat. Sieben der jetzigen Gemeinderäte treten bei der Wahl am 26. Mai nicht mehr an: Bernd Gnann, Matthias Harsch, Nicole Haug, Eugen Kehrle, Sandrina Miehle, Max Müller und Guido Steinhauser.

Auf den zwei Wählerlisten finden sich dafür viele neue Namen. Auf der Liste der Freien Wählervereinigung stehen 14 Kandidaten. Roland Voltenauer, Paul Schmid, Jörg Baur-Cleppien und Claus Lemmle kandidieren erneut. Neu auf der Liste stehen der Elektro-Meister Florian Babion und der Zahnarzt Gerd Weiler aus Ingoldingen, der Maler Stefan Ballschuh aus Degernau, der Maschinenbauingenieur Klaus Schmid aus Muttensweiler, der Arzt Andreas Wahl aus Grodt, die Betriebswirtin Stefanie Fischer und der Brandschutzmanager Stefan Walz aus Winterstettendorf, der Marketing-Manager Rainer Traub und der Polizeihauptkommissar Ralf Elgas aus Winterstettenstadt. Die meisten Kandidaten sind im Ort aufgrund ihrer Ehrenämter oder sonstigen Funktionen den Bürgern bekannt. Florian Babion beispielsweise ist Jäger. Der Zahnarzt Gerd Weiler hat seine Praxis in Warthausen und ist Nachbar des jetzigen Gemeinderats Roland Voltenauer. Stefan Ballschuh war früher Elternbeirat in der Kinderkrippe, Klaus Schmid saß eine Periode lang schon einmal im Gemeinderat. Andreas Wahl ist aufgrund seiner Funktion als Arzt bekannt, er hat seine Praxis im Biberacher Jordanbad. Stefanie Fischer ist Mitglied im Vorstand im Kirchenchor in Winterstettendorf. Rainer Traub ist der neue Ortsvorsteher in Winterstettenstadt. Und Ralf Elgas saß auch schon einmal im Ingoldinger Gemeinderat.

Vier CDU-Kandidaten

Auf der Wählerliste der CDU stehen vier Kandidaten. Neu mit dabei ist nur der Pharmaberater Marc Zinser, der in den vergangenen Jahren ein häufiger Gast in den Gemeinderatssitzungen war, da er für den Winterstetter schreibt, ebenso wie Ralf Elgas. Wolfgang Riedle, Klaus Merk und Stephan Müller kandidieren erneut. Von den insgesamt 18 Kandidaten sind nur zwei weiblich – ähnlich wie in vielen anderen Landgemeinden. Momentan sitzen immerhin drei Frauen im Ingoldinger Gemeinderat. Je nach Wählerwille könnte es sein, dass das Gremium künftig nur noch mit Männern besetzt sein wird. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Ortsvorsteherin von Winterstettendorf, Marianne Müller, nicht erneut ins Gremium gewählt wird.