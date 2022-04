Shoppen für den guten Zweck in Ingoldingen

Die „Aktion Hoffnung“ veranstaltet gemeinsam mit dem Musikverein Ingoldingen am kommenden Samstag von 9 bis16 Uhr ein „Outlet-Shopping“ für einen guten Zweck. Beim „Outletmarkt der besonderen Art“ im Vereinsheim des Musikvereins Ingoldingen, Steinhauser Straße 24, können laut Veranstalter alle Interessierten neue Markenkleidung zu attraktiven Preisen kaufen. Angeboten werden Damen- und Herrenbekleidung sowie Sportkleidung. Dabei handelt es sich um Ware, die wegen der coronabedingten Schließungen im stationären Handel nicht verkauft werden konnte. Die „Aktion Hoffnung“ hat einen Teil dieser Ware gespendet bekommen. Die Überschüsse aus dem Outletmarkt werden nachhaltigen Sozialprojekten zur Verfügung gestellt. So will der Musikverein Ingoldingen damit Jugend- und Vereinsprojekte finanzieren und die „Aktion Hoffnung“ eine Suppenküche für alte, bedürftige Menschen in Georgien unterstützen. Zusätzlich zum Outletmarkt wird ab 11 Uhr Kuchen zum Mitnehmen angeboten.