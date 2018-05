Der Schalmeienzug Ingoldingen lädt am Samstag, 2. Juni, zum Konzert und Infonachmittag im Pfarrgarten ein.

Unter dem Motto „All about us“ präsentiert sich der Schalmeienzug Ingoldingen am Samstag im Pfarrgarten. Ab 14.30 Uhr stellt sich der Schalmeienzug an Infoständen den Besuchern vor. Die Gäste erhalten dort Informationen rund um die Entstehung des Vereins, außerdem erfahren sie alles Wissenswerte über die Instrumente des Schalmeienzugs, über die Probenarbeit und vieles mehr.

Für die Bewirtung der Gäste sorgt die Landjugend Ingoldingen. Es gibt Kaffee, Kuchen sowie Rote, Weiße und Pommes. Um den Tag abzurunden präsentiert der Schalmaeinzug ab 18 Uhr sein aktuelles Programm beim Serenadenkonzert im Pfarrgarten.