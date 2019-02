Senioren treffen sich zum Klimagipfel

Kostümiert als Cowboys und in sonstigen Verkleidungen haben rund 80 närrische Senioren vergangene Woche die Sommerstetter Seniorenfasnet im Riefhaus gefeiert. In einem amüsanten Vortrag drehten Maria Jäggle als gelber Sack und Maria Traub als Mülltonne das örtliche Geschehen durch die die närrische Mangel.

Zum Motto „Senioren-Umwelt-Klimagipfel“ hatten die Frauen des Seniorenteams der Kirchengemeinde Winterstettenstadt eingeladen. Nach dem Begrüßungslied des närrischen Teams hieß es Bühne frei für die tanzenden Frauen aus der Montagsturngruppe. Mit gelungenen Showtänzen erfreuten die über 70-jährigen Tänzerinnen das Publikum. Zu einem lustigen Sketch trafen sich eine Mülltonne (Maria Traub) und ein gelber Sack (Maria Jäggle). In einem lustigen Dialog drehten sie die aktuellen Umwelt- und Klimaprobleme sowie die örtlichen Ereignisse des vergangenen Jahres in Sommerstetten durch die närrische Mangel. Sebastian und Martin Christ sangen für die Senioren das Sommerstetter Fasnetslied „Schatzele, Mausele, schlupf an me na“.

Nach den Geburtstagsliedern für die Jubilare des Monats feierten die Senioren bei Musik, Gesprächen und Essen und Trinken ausgelassen. Conny Christ begleitete die Lieder am Klavier. „Unsere Gäste gingen wieder glücklich und dankbar nach Hause“, sagte Maria Traub nach der Veranstaltung. „Das tut uns Ehrenamtlichen gut und ist Ansporn fürs nächste Jahr“.