Selbstverkäufer können sich anmelden

In Ingoldingen findet am Sonntag, 22. September, ein Kinderkleiderbasar für Selbstverkäufer statt. Verkauft wird „alles fürs Kind“, so das Motto. Der Verkauf ist von 14 bis 16 Uhr in der Mehrzweckhalle in Ingoldingen. Es gibt außerdem einen Kaffee- und Kuchenverkauf.

Eltern, die gebrauchte, aber gut erhaltene Kindersachen verkaufen wollen, können sich vorher anmelden und Auskünfte einholen bei Christine Schneider, Telefon 07355/790891 oder per E-Mail an Basar-Ingoldingen@gmx.de, teilt das Organisationsteam des Basars weiter mit.