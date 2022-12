Seit 41 Jahren kümmern sich Frauen um Winterstetter Senioren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der monatliche Seniorennachmittag ist eine Erfolgsgeschichte und wird immer gut angenommen. Ein wechselndes Team von ehrenamtlichen Frauen kümmert sich seit 41 Jahren um die Senioren von Winterstettenstadt. Mit dem letzten Seniorennachmittag 2022 stand ein Generationenwechsel im Seniorenteam an. Maria Traub, die von Anfang an dabei ist, geht nun mit zwei weiteren langjährig tätigen Frauen in den Ruhestand. Jüngere Frauen führen das Erbe weiter. In ihrem letzten Bericht griff Maria Traub die Eckpunkte der vergangenen 41 Jahre noch einmal auf. Am 13. Januar 1981 fand die erste Besprechung zur Planung eines regelmäßigen Altennachmittags, unter Leitung von Pfarrer Herman Notheis, statt. Seither wurden von dem jeweiligen Seniorenteam die Seniorennachmittage, viele Seniorenausflüge, der jährliche Seniorenfasching, Nikolausbesuche und viele andere Aktivitäten organisiert. Der Leitgedanke des Teams: „Alte Menschen gehören in die Mitte unserer Gesellschaft und nicht irgendwo alleine und vergessen!“.

Maria Traub dankte allen, die in irgendeiner Weise in den vergangenen 41 Jahren ihren unentgeltlichen Dienst im Seniorenteam getan haben. Für die bereits Verstorbenen wurde eine Kerze entzündet. Besonders gerne erinnert sich Traub an den 29. November 2010. An diesem Tag überreichte Landrat Heiko Schmid dem Seniorenteam den Ehrenamtspreis des Landkreises Biberach zum Zeichen des Dankes und der Anerkennung. Zum besonderen Jubiläums-Seniorennachmittag wurde kürzlich an einem Mittwoch bereits um 11.30 Uhr geladen und ein kostenloses Mittagessen gereicht. Danach wurden drei Urgesteine des Frauenteams feierlich verabschiedet. Maria Traub hat 41 Jahre, Hildegard Schmidberger 39 Jahre und Hilde Burghart 23 Jahre im Seniorenteam mitgearbeitet. In Zukunft wollen die drei ebenfalls unter den Gästen bei den Seniorennachmittagen sein. Die Nachfolge haben sie bestens geregelt. Dem neuen Team wünschten sie viel Kraft und Freude für ihr neues Tun. Bürgermeister Jürgen Schell, Pfarrer Babu, Brigitte Christ und Siegfried Jonski dankten den Dreien für ihren jahrelangen Einsatz. Pfarrer Babu: „Ihr habt Freude geschenkt“. Eine 41-jährige Zeitreise mit Bildern präsentierte Heinz Steinrock und weckte viele Erinnerungen. Mit einem passenden Lied sagte das neue Team „Danke“. Ab sofort kümmert sich das neue Team um die Senioren.