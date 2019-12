Sechs Musiker erhalten Auszeichnungen

Winterstettendorf (geru) – Sigrid Müller ist beim Jahreskonzert des Musikvereins Winterstettendorf mit der Ehrennadel in Gold für 30 Jahre aktives Musizieren ausgezeichnet worden. Zudem erhielt sie aus den Händen von Walter Meseck, Seniorenbeauftragter des Blasmusik-Kreisverbandes, die dazugehörige Urkunde. Die Zwillinge Nadine und Ann-Kathrin Wiedergrün sowie Anna Maucher und Bettina Gack zeichnete Meseck für 20 Jahre aktives Musizieren mit der Nadel in Silber aus. Jonas Branz bekam die Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre. Sigrid Müller erlernte die Klarinette und wechselte inzwischen ans Tenorsaxophon. In den 30 Jahren begleitete sie drei Jahre das Amt des Notenwartes und war vier Jahre Beisitzerin in der Vorstandschaft.

Meseck dankte allen Jubilaren für ihren Einsatz und gab ihnen folgende Worte mit auf den Weg: „Musik beruhigt, macht glücklich, schweißt zusammen und fängt erst da an, wo die Sprache aufhört“.