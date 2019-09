Schwarzstörche machen Rast in Ingoldingen

Schwarzstörche sind in Baden-Württemberg eine echte Rarität. Umso erstaunlicher ist es, dass Franz Zeh aus Ingoldingen vor Kurzem ein Exemplar beobachten und sogar fotografieren konnte.

„Morgens um 8 Uhr habe ich den Rolladen hochgezogen und habe auf einmal diesen großen schwarzen Vogel gesehen“, sagt Franz Zeh. Der Schwarzstorch war wahrscheinlich auf dem Weg in den Süden und für eine kurze Rast in der Wiese neben Zehs Haus gelandet. Für den Rektor der Ingoldinger Grundschule war dies nicht die erste Begegnung mit so einem Tier. „Die Schwarzstörche landen hier seit vier oder fünf Jahren immer einmal im Jahr“, erklärt Zeh. Der ungewöhnliche Anblick machte ihn damals zuerst stutzig. „Ich musste zuerst mal einen befreundeten Ornitologen fragen, ob es überhaupt schwarze Störche gibt“, erzählt er. Vergangene Woche war es dann wieder soweit, dass Franz Zeh einen der seltenen und scheuen Vögel beobachten konnte. „Ich bin dann rausgegangen und hab mich auf 30 Meter angeschlichen“, sagt Zeh. Bei dieser Gelegenheit konnte er mit seiner Kamera einige Bilder von dem Tier machen. „Dann hat er mich bemerkt und ist leider weggeflogen“, so der Grundschul-Rektor. Der Schwarzstorch ist im Gegensatz zu seinem weißen Verwandten sehr scheu. „Er ist ein sehr ruhebedürftiger Vogel“, erklärt Jost Einstein, Leiter des Naturschutzzentrums Federsee. Der Schwarzstorch nistet im Wald und wurde aus Baden-Württemberg in der Vergangenheit fast komplett vertrieben. „Es reicht schon, wenn ein Förster in der Nähe seines Nests einen Hochsitz baut. Dann fühlt er sich nicht mehr wohl und flieht“, sagt Einstein. Durch den konsequenten Schutz der Tiere habe sich der Bestand in der Region erholt.