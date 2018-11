„Es ist sagenhaft, was geleistet wird.“ So hat es Alois Hummler, Vorsitzender des Fußballbezirks Riß, auf den Punkt gebracht. Für diese Leistungen sind einige Funktionäre und Vereine bei der Ehrenamtsveranstaltung im Rief-Haus in Winterstettenstadt ausgezeichnet worden – vom Deutschen Fußballbund (DFB) wie auch vom Württembergischen Fußballverband (WFV).

Dabei gelte es, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, sagte Angelika Fioranelli-Petersohn. Die Vorsitzende des Ausschusses für Frauen- und Mädchensport beim WFV übernahm als Vertreterin des WFV-Ehrenamtsbeauftragten Knut Kircher einen Teil der Ehrungen.

Das Ehrenamt sei nicht hoch genug einzuschätzen, sagte Jürgen Schell, Bürgermeister der Gemeinde Ingoldingen. An den WFV-Vereins-Ehrenamtspreisträger SV Winterstettenstadt gerichtet, lobte er: „Ihr könnt stolz sein, auch ich bin stolz.“ Auch Siegfried Kühner, als Ehrenamtsbeauftragter des Bezirks für die gesamte Organisation zuständig, schloss sich dem Lob an. Rekordverdächtige elf Clubs hatten sich diesmal für den Vereinspreis beworben. Dies sei etwas zu viel des Guten gewesen, meinte Kühner. Gleichwohl ermunterte er die Fußballvereine, sich auch im kommenden Jahr erneut zu bewerben.

Vor allem der umfangreichen Infrastrukturmaßnahmen wegen – Sportplatzanlage, Spielplatz und mehr – lag der SV Winterstettenstadt beim Vereinsehrenamtspreis vorn. Diesen vergibt in Deutschland allein der WFV und lobt dafür insgesamt mehr als 80 000 Euro aus. Der Sieger erhielt einen Scheck über 1000 Euro für die Jugendarbeit sowie etliche Ausrüstungsgegenstände. Vorsitzender Bernd Gnann nahm den Preis entgegen. Für den Zweitplatzierten SV Schemmerhofen wurde stellvertretend Abteilungsleiter Ralf Weckenmann ausgezeichnet. Er durfte sich über einen Wochenendaufenthalt seines Vereins im Jufa-Hotel in Bregenz freuen. Rang drei ging an die TSG Achstetten, für die Abteilungsleiter Thorsten Stumpf einen Warengutschein in Höhe von 500 Euro entgegennahm. Alle Vereine hatten sich in verschiedenen Bereichen außerordentlich engagiert.

Dobler bekommt DFB-Preis

Dies gilt auch für die Preisträger des DFB-Ehrenamtspreises. Die Personen hatten sich in ihren Vereinen über Jahre und Jahrzehnte in verschiedenen Ämtern oder Aufgaben eingesetzt. Abteilungs- oder Spielleiter, Jugendtrainer, Organisator oder sonstige Schaffer – vieles ist möglich. Als Ehrenamtssieger wurde Reinhold Dobler vom SV Mietingen in den exklusiven „DFB-Club 100“ aufgenommen und darf demnächst unter anderem ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft besuchen. Weitere DFB-Preise gingen an Maria Traub (SV Winterstettenstadt), Holger Porath (SV Muttensweiler), Rudolf Buchstor (SV Ringschnait), Bernd Bärsauter (TSV Ummendorf) und Markus Lauber (SF Schwendi).

Als Sieger bei der Aktion „DFB-Fußballhelden, Aktion junges Ehrenamt“ wurde Marco Liebelt von der TSG Achstetten ausgezeichnet. Der 27-Jährige hatte sich unter anderem als Trainer verschiedener Jugendmannschaften oder als Ansprechpartner für die jüngeren Fußballer im Verein verdient gemacht. Er darf sich nun auf eine Bildungsreise nach Spanien freuen.