Sänger laden zum Frühlingskonzert ein

Der Sängerkranz Winterstettenstadt lädt am Samstag, 18. Mai, alle Freunde des Chorgesangs um 19.30 Uhr ins frühlingshaft dekorierte Rief-Haus ein. Die Kinder vom Kinderchor, unter der Leitung von Melanie Mayer, singen ein eigens zusammengeselltes Musical: „Musikalisches aus der Welt“. Am Piano werden sie von Elena Miller begleitet. Der gemischte Chor präsentiert unter der Leitung von Conny Christ bekannte Melodien aus den Musicals „My fair Lady“, „Amazing Grace“ und „Mamma Mia!“. Die Sänger werden von Ulrike Marquardt am Flügel begleitet.