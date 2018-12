Rudolf Schwarzkopf wird Ehrenkommandant

Rudolf Schwarzkopf soll Ehrenkommandant der Gesamtfeuerwehr Ingoldingen werden. Tobias Buohler, Kommandant der Einsatzabteilung Ingoldingen, schlug das ehemalige aktive Mitglied der Feuerwehr für diese Position vor. Der Vorschlag stieß bei den anderen Kommandanten auf Zustimmung.

Schwarzkopf war seit Januar 1978 aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Ingoldingen. In seinen 41 Dienstjahren hat er stets großes Engagement gezeigt. 20 Jahre lang war er Abteilungskommandant, mittlerweile ist er Mitglied im Abteilungsausschuss und Kommandant der Seniorenabteilung. In seiner aktiven Zeit standen bei der Feuerwehr Ingoldingen viele wichtige Projekte an. Er beteiligte sich sowohl am Bau des Gerätehauses als auch an der Beschaffung des Löschfahrzeuges für die Einsatzabteilung Ingoldingen. Schwarzkopf erlangte die Dienstgrade Löschmeister und Oberlöschmeister. Laut Feuerwehrsatzung kann der Gemeinderat auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses bewährten Feuerwehr- und Abteilungskommandanten nach Beendigung ihrer aktiven Dienstzeit die Eigenschaft als Ehrenkommandant verleihen. Der Gemeinderat stimmte diesem Ansinnen zu. Die Ernennung erfolgt in der Jahreshauptversammlung der Gesamtfeuerwehr am 18. Januar 2019 in der Gemeindehalle in Winterstettendorf. Beginn ist um 19 Uhr.