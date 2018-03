Richard Frick erhält VdK-Treueabzeichen

Seit 70 Jahren gibt es den Ortsverband (OV) Ingoldingen im Sozialverband VdK und seit 50 Jahren gehört Richard Frick diesem Verband an. Er zählt zu jenen Mitgliedern aus der Frühzeit, die mit einer Kriegsverletzung heimkehrten. Waren dem Verband zunächst vorwiegend Kriegsopfer und hinterbliebene Witwen angeschlossen, so wandelte sich der VdK später zum größten Sozialverband Deutschlands. Menschen mit Behinderung, Unfallopfer und Menschen in sozialen Notlagen suchen beim VdK Hilfe.

Gefeiert wurde das 70-jährige Bestehen bei der Hauptversammlung, bei der weitere langjährige Mitglieder geehrt wurden. In 70 Jahren haben sieben Vorsitzende den OV geführt. Am längsten war der verstorbene Ehrenvorsitzender Franz Scheffold im Amt. In seinen 26 Jahren an der Spitze warb er viele Mitglieder. Als 2012 kein neuer Vorsitzender gefunden wurde, folgte die Fusion mit dem OV Muttensweiler, dessen Vorsitzender Hans Müller den Vorsitz der zusammengelegten OV übernahm. Bürgermeister Jürgen Schell dankte Erika Werner, dass sie den Verein seit einigen Jahren führt. Für den Kreisverband gratulierte Otto Volz, der über die Ziele und Forderungen des VdK referierte.

Vorstand bleibt im Amt

Bei der regulären Hauptversammlung wurden alle Vorstandsmitglieder für weitere zwei Jahre gewählt. Mit zünftigen Klängen und witzigen Anekdoten ihres Ansagers Herrmann Ruß begleitete die Rißtal-Senioren-Kapelle die Feier.

Mit seinem Vortrag „Vorsorgevollmacht anstatt Betreuungsverfahren, Selbstbestimmung anstatt gerichtlicher Maßnahmen“ fand der Notar Herrmann Frey aus Biberach aufmerksame Zuhörer und beantwortete viele Fragen der VdK-Mitglieder.