Rißtalsenioren erfahren, worauf es beim böhmischen Groove ankommt

Stillstand heißt auch bei einer Seniorenkapelle Rückschritt. Zwanzig Musiker der Rißtalsenioren haben sich deshalb zu einem Workshop mit Wilfried Rösch aus Hüfingen bei einer vierstündigen Probe getroffen.

„Nicht nur auf die Qualität der Musiker kommt es an, um gute Musik zu machen“, sagte Rösch. „Vielmehr auf den Groove und das Gefühl für jeden einzelnen Titel zu finden und entsprechend umzusetzen. Nur Musik, die aus dem Herzen gespielt werde, kann die Herzen der Zuhörer erreichen.“

Wilfried Rösch leitete von 1987 bis 2015 mit den „Original Böhmischen“ und den „Böhmische Freunden“ populäre Spitzenblasorchester im deutschsprachigen Raum. In dieser Zeit hat Rösch mit seinen Amateurmusikern insgesamt 19 CD-Produktionen eingespielt. Im Herbst 2020 wird er mit einem Projektorchester wieder bei vier Konzerten zu hören sein.

Genaue Anweisungen für jedes Instrument

„Ganz wichtig beim böhmischen Groove ist der rhythmische Rahmen“, sagte Rösch in der Probe. „Die Tuben müssen ziehen und die Posaunen verlangsamen, um dieses exakte rhythmische Gebilde zu erreichen“. Dies wurde auch ausgiebig geübt. „Das Schlagzeug sei ebenso wichtig, aber ein HiHat habe in der böhmischen Musik gar nichts verloren. Das Becken sei nur bedingt einzusetzen und sofort abzudämpfen. Die Flügel- und Tenorhörner nannte Rösch die Arbeiter. Den Trompeter nannte er Mister zehn Prozent. Entweder sei dieser der King oder aber der Depp, wenn eine Überleitung schief gehe. Zwei Stücke wurden in der Probe durchgearbeitet. Dabei hatte Rösch in puncto Betonung, Dynamik und Klangausgleich seine eigene klare Vorstellung, um ein gutes Ergebnis zu erreichen. „Die Probe hat mir sehr viel Spaß gemacht“, sagte der 70-jährige Posaunist Anton Marx. „Selbst in meinem Alter kann man noch was lernen.“.