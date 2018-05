Rat spricht über Vergabe von Kitaplätzen

Der Ingoldinger Gemeinderat soll in der Sitzung am Donnerstag, 17. Mai, von 19.30 Uhr an im Rathaus Kriterien für die Vergabe von Kinderbetreuungsplätzen festlegen. Zudem geht es um die Bezuschussung der Gebühren für die Kitas.

Ein weiteres Thema ist die Umsetzung des Konzepts für den Friedhof Ingoldingen. Die Stelle des Ortsvorstehers von Winterstettendorf/-stadt war ausgeschrieben und die Verwaltung berichtet über den Sachstand, bevor der Rat über das weitere Vorgehen entscheiden soll.

Baugesuche und Bekanntgaben sind nur zwei von mehreren weiteren Tagesordnungspunkten. Zu Beginn der Sitzung können Bürger Fragen stellen.