Raiffeisenmarkt „Nah & gut“ eröffnet in Ingoldingen

Der neue Raiffeisenmarkt „Nah & gut“ hat in Ingoldingen seine Türen geöffnet. Auf rund 400 Quadratmetern steht den Bürgern von Ingoldingen und dem Umland nun eine breite Produktpalette zur Verfügung.

„Was man in jedem andern Markt findet, haben wir jetzt auch im Sortiment“, sagte Bankvorstand Reinhold Rehm. „Mit unserem Partner ,Nah & gut’ können wir nun als Nahversorger ein Vollsortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Gebrauch bieten“, so Rehm. „Wir führen gegenüber dem vorherigen Markt jetzt das vierfache an Produkten. Außerdem gibt es frische Backwaren aus der Bäckerei Mohr in Unteressendorf sowie eine Post- und Lottoannahmestelle“, so Rehm weiter. „Schwerpunkte im neuen Sortiment sind ein großes Angebot an frischem Obst und Gemüse sowie reichlich Molkerei- und Wurstprodukte. Eine große Auswahl an Weinen und der Getränkemarkt runden unser Angebot ab. Wir beziehen unsere Waren bis auf einige regionale Produkte über Edeka und profitieren dadurch von der Konsumerfahrung dieses großen Konzerns“. „Obst und Gemüse wird dreimal die Woche frisch angeliefert“, ergänzt die Marktleiterin Corin Sproll, die den Markt mit weiteren fünf Mitarbeitern betreibt. Mit wöchentlichen Prospekten macht man bei 2500 Haushalten auf Angebote aufmerksam. Der Markt hat an Wochentagen ab 7.30 Uhr geöffnet und schließt um 19 Uhr. Samstags schließt der Laden um 12.30 Uhr. Mittagspause ist von 12.30 bis 14 Uhr. Der stellvertretende Bürgermeister Max Müller sagte: „Wir sind sehr froh, dass sich die Raiffeisenbank dazu entschlossen hat, mit dem neuen Markt die Nahversorgung zu gewährleisten. Der Markt ist ein großer Gewinn für die Gemeinde Ingoldingen“.