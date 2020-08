Radfahrer bei Sturz leicht verletzt

Ein Radfahrer ist am Freitagnachmittag in Ingoldingen gestürzt. Bei dem Sturz verletzte sich der 79-jährige Radler leicht. Sachschaden entstand nicht. Wie die Polizei berichtet, befuhr der 79-Jähriger am Freitag gegen 16.30 Uhr mit seinem Rad den Kreisverkehr am Ortsbeginn von Muttensweiler. Er kam aus Grodt und wollte in Richtung Ortsmitte. Laut Bericht kam er aufgrund eines Fahrfehlers an der Kreiselausfahrt mit den Rädern an den Bordstein. Er stürzte in eine Grünfläche rechts neben der Fahrbahn. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik versorgt wurden.