Polizei stoppt berauschten E-Scooterfahrer auf dem Radweg

Ein 24-Jähriger ist am Freitagabend unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit seinem E-Sccoter auf dem Radweg zwischen Winterstettendorf und Winterstettenstadt gefahren, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Kurz nach 22.30 Uhr hielt eine Streife den Mann im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von diversen berauschenden Substanzen stand. „Zwei Tests bestätigten die ersten Verdachtsmomente“, heißt es im Polizeibericht. Der Mann hatte vor Fahrtantritt demnach zu viel Alkohol getrunken und noch einen Joint geraucht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. „Da er zudem noch geringe Mengen Rauschgift mitführte, sieht er nun diversen Anzeigen, einem Fahrverbot und unter Umständen einer Geldstrafe entgegen“, teilt die Polizei mit.