Peter Schmid feiert 40-jähriges Priesterjubiläum

Die Kirchengemeinde Ingoldingen feiert am Sonntag, 16. Oktober, ein doppeltes Jubiläum. Monsignore Peter Schmid steht seit 40 Jahren und Diakon Karl-Josef Arnold seit 20 Jahren im Dienst der Kirche. Diesem Ereignis wird am Sonntag um 19 Uhr in der Pfarrkirche Ingoldingen gedacht.

Peter Schmid wurde 1974 in Weingarten von Bischof Georg Moser zum Priester geweiht. An verschiedenen Stationen wirkte er als Priester, unter anderem als Repetent und Subregens am Priesterseminar der Diözese in Rottenburg, als Superior der Franziskanerinnen von Heiligenbronn, als Leiter des Geistlichen Zentrums Heiligkreuztal und geistlicher Beirat der Stefanusgemeinschaft. 1991 wurde Pfarrer Schmid von Papst Johannes Paul II. der Titel eines Päpstlichen Ehrenkaplans im Rang eines Monsignore verliehen.

Karl-Josef Arnold wurde 1966 durch Bischof Walter Kasper zum Diakon geweiht. Vor seiner Diakonszeit arbeitete er als Erzieher und Religionspädagoge im Kloster Heligenbronn. Dort hatte er die Leitung eines Hauses für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche übernommen. Seit 1999 ist Karl-Josef Arnold Seelsorger für Menschen mit Hörschädigung, seit August 2007 in der Region Südostwürttemberg mit Sitz in Ingoldingen und Ravensburg. Er ist als Diakon im Zivilberuf eingesetzt und unterstützt das Pastoralteam in verschiedenen Aufgaben, unter anderem durch die Feier von Wortgottesfeiern.