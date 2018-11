Ortsvorsteher Ewald zwischen Himmel und Hölle

Viel zu lachen hat es am Samstagabend beim Theater im Vereinsheim in Ingoldingen gegeben. Die Theatergruppe Ingoldingen präsentierte das turbulente Lustspiel „Himmel und Hölle“ mit viel Witz und Humor. Der Unterhaltungsfaktor stieg schon bei den ersten Szenen auf hundert Prozent. Markige Sprüche und derbe schwäbische Ausdrücke erzeugten die ersten Lachsalven. Sprecher Franz Zeh führte ins Theater ein und begrüßte die 160 Besucher im ausverkauften Theater zur Musik von „Always Look on The Bright of Life“.

Das Stück beginnt im Schlafzimmer von dem Winterstetter Ortsvorsteher Ewald Pfeifer (Berthold Gnandt) und seiner Frau Anna (Cornelia Buohler), als Ewald aufgebracht von einer Ortschaftsratssitzung und der abschließenden Einkehr im Gasthaus Kreuz nach Hause kam. Der Ortsvorsteher wollte bei der Sanierung des Rathauses seinen Namen an der Fassade des Rathauses verewigen lassen. Vermeintlich hatten aber Mitglieder des örtlichen Musikvereins die Schalung des Schriftzugs vor dem Betonieren manipuliert und den Buchstaben „r“ entfernt. So prangte nun anstatt „Pfeifer Ewald 2018“ „Pfeife Ewald 2018“ von der Fassade des Rathauses. Das war für den Ortsvorsteher Anlass genug, sich voll gegen den Musikverein und dessen Kreismusikfest 2021 zu stellen.

Tödlicher Stromschlag

Beim Wechsel einer Glühbirne erlitt Ewald einen tödlichen Stromschlag und sein Leben spielte sich nunmehr im zeitlosen Raum zwischen Himmel und Hölle ab. Erstaunt war der Engel Ordnikus (Matthias Harsch) als Ewald bei ihm im Himmel auftauchte. Denn im Tatenbuch des Himmels waren die schlechten Taten in der Mehrheit. Deshalb kämpfte auch Artur der Außendienstler der Hölle (Franz Zeh) mit aller Macht um Ewald. Als Ewald mit seinem Schutzengel (Herbert Stark) unerkannt bei einem Treffen von seiner Frau, seiner Schwiegermutter (Christa Widmann), seinem Freund Albert (Fabian Müller) und dessen Frau Marta (Katharina Schneider) auf der Erde beiwohnt, erfährt er allerhand Neues und die Ereignisse überschlagen sich. Am Schluss gibt es eine überraschende Wendung in der turbulenten Komödie.

Das Theaterstück, das in angenehmer räumlicher Atmosphäre stattfand, war von Anfang bis Ende lustig und kurzweilig. Die Szenen der hervorragenden Schauspieler wurden vom erfahrenen Regisseur Hubert Kloos bestens in Szene gesetzt. Hauptdarsteller Berthold Gnandt war fast pausenlos auf der Bühne. Mit unglaublicher Rhetorik, Mimik und Textsicherheit glänzte er in allen Akten. Langeweile kam bei diesem Stück nie auf. Eine lustige, kurzweilige Theateraufführung, welche bei den Gästen bestens ankam.

Regisseur Hubert Kloos war am Ende glücklich und zufrieden über die gelungene Premiere. „Es ist ein sehr schwieriges Stück. Meine Spieler haben es prima gemacht“, lobte er. Eine Besucherin aus Ingoldingen meinte: „Es war ein sehr unterhaltsames, lustiges und kurzweiliges Theater. Trotzdem gab es viele Ansätze über das Leben und danach, nachzudenken. Die Schauspieler haben es hervorragend gemacht“.