Ohne Zugabe geht hier keiner von der Bühne

Die Vereine von Winterstettendorf haben bei der Dorfer Fasnet am Gombigen Donnerstag drei Stunden lang ein farbenfrohes und kurzweiliges Programm geboten. Die „Engeldenger Volties“ präsentierten anspruchsvolle Akrobatik und die agile Dorfer Volkstanzgruppe kam ohne Zugabe nicht von der Bühne.

Einen Almabtrieb aus dem Europaparlament gab es mit dem Kabarett „EU goes Almabtrieb“. Mit der deutschen und britischen Nationalfahne marschierten die Hirten mit dem „EU-Vieh“ in die Halle ein. Das Jungvieh buhlte um die Leitkuh Angela, wo schließlich das Kalb Annegret ihren Platz einnahm. Der Bulle Friedrich hatte da keine Chance. Kuh Theresa zeigte sich als tobendes Rindvieh, wich von der Herde ab und versetzte den anderen in der Herde immer wieder einen Tritt.

Nach einer Witzrunde der Theatergruppe boten die „Engeldenger Volties“ mit Nadine Fessler und Conny Aich ihre großartigen Künste dar. Die Voltigier- und Showgruppe des Reit- und Fahrvereins Ingoldingen sei zum zehnten Mal bei der Dorfer Fasnet dabei, sagte Florian Sigg bei seiner Ansage.

Beim Programmpunkt „Bares für Rares“ wurden ein Fernseher aus den 60er-Jahren und eine rostige Autotüre des Formel 1-Rennfahrers Michael Schumacher angeboten. Schließlich explodierte der Fernseher und die Türe von Schumacher ging auf einen Schrottplatz in Gensenweiler. Bei einem Überfall auf die Komm Schmerz Bank erstellte Banker Pichelmayer zusammen mit den Räubern ein Banküberfallsprotokoll. Als Fluchtfahrzeug gaben die Räuber dabei einen Maishäcksler an. Schließlich gingen sie dank des schlauen Bankers und einem älteren Ehepaar leer aus. Beim Kabarett „Ein Tag am Fischweiher“, kam einem Fischer die Idee, mit Gesang die Fische zu locken. Als zwei hübsche Damen auftauchten, ging es bald nicht mehr nur um den Fischfang. Dann die Volkstanzgruppe: Schwungvoll und agil schwebten die dreizehn Damen und Herren mit Gerhard Baur über die Bühne. Und: Ohne Zugabe kamen sie nicht von der Bühne. Diese wurde mit „Ciao, bella, ciao“ gerne gegeben und das Publikum im voll besetzten Gemeindesaal klatschte und sang kräftig mit. Ein Kabarett mit dem Hitparaden-Song „Ich geb’ Gas, ich hab’ Spaß“ beendete nach knapp drei Stunden ein unterhaltsames und kurzweiliges Programm. Zum krönenden Abschluss sangen die Akteure auf der Bühne zusammen mit dem Publikum das Dorfer-Fasnetslied unter der Melodie des Schneewalzers.Die DJs Rainer und Helmut begleiteten mit Schunkelliedern, Stimmungshits und Tuschs durch den Abend. Nach dem Programm luden sie die Besucher zum Tanz auf die Bühne.