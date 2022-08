Nicht aufgepasst und auf Vordermann aufgefahren

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Donnerstag bei Ingoldingen. Gegen 14.30 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem Audi auf der Straße zwischen Ingoldingen und Unteressendorf unterwegs. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Auto vor ihm in gleicher Richtung. Im Kurvenbereich an einer Engstelle bremste der Audi-Fahrer sein Fahrzeug wegen Gegenverkehr ab. Der VW-Fahrer erkannte den langsam fahrenden Audi zu spät und fuhr ihm in das Heck. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an den noch fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 3500 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind „Vermeiden Sie deshalb jede Art von Ablenkung. Und halten Sie Abstand. Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen rechtzeitig anhalten zu können und einen Unfall zu vermeiden.“ Außerhalb von Ortschaften empfehle sich ein Abstand, der der Hälfte der Tachoanzeige in Metern entspricht (“Halber Tachoabstand“). Bei einem Tempo von 100 km/h sind das 50 Meter Abstand. Dazu kann man sich an den Leitpfosten orientieren. Außerorts sind diese etwa alle 50 Meter aufgestellt.