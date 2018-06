Die Firma SpäthCap Partyservice aus dem Ingoldinger Ortsteil Degernau wird ab 1. Juli das Essen für die kommunalen Einrichtungen in Ingoldingen liefern. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Der Vertrag ist zunächst auf ein Jahr befristet.

Der langjährige Lieferant für die Schule, Kindergärten, Kinderkrippe und das Seniorenessen, die Firma Partyservice Birk aus Degernau, hatte bereits zu Jahresbeginn angekündigt, den Betrieb zum Schuljahresende 2018 einzustellen. Mitte Mai wurde bekannt, dass die Firma SpäthCap Partyservice den Standort übernehmen wird, aber in absehbarer Zukunft nach Steinhausen umziehen wird.

Um die Belieferung der Einrichtungen mit Mittagessen sicherzustellen, holte die Ingoldinger Verwaltung neben dem Angebot vom Partyservice SpäthCap auch noch Angebote vom Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Bad Schussenried und vom Dornahof in Althausen ein. Alle drei Anbieter arbeiten mit Warmhaltebehältern. Das ZfP und der Dornahof lagen mit ihren Angeboten preislich deutlich über dem des einheimischen Unternehmens. Vor allem beim ZfP müsste man aufgrund von Personalengpässen noch mit weiteren Preissteigerungen rechnen, hieß es in der Sitzung.

Chance für junges Unternehmen

Die Preise beinhalten einen Hauptgang sowie Vor- und Nachspeise. „Wir kennen die Firma zwar nicht und haben auch nicht Probe gegessen“, sagte Gemeinderat Eugen Kehrle, „aber ich möchte einem jungen Unternehmer eine Chance geben.“ Dem schlossen sich die anderen Räte nach kurzer Diskussion ebenso wie Bürgermeister Jürgen Schell an. „Wir haben damit eine gute Lösung gefunden und wenn es nicht klappt, können wir immer noch reagieren“, betonte Schell. Für den Kindergarten wird ein Essen demnach 3,53 Euro und für die Schule 4,17 Euro kosten.

Auch die Gemeinde Hochdorf hatte bereits zuvor auf Empfehlung des dortigen Kindergartenausschusses den Auftrag für die Essenslieferung an die Kindertagesstätten an die Firma SpäthCap Partyservice vergeben. Der Vertrag der Gemeinde Hochdorf hat ebenfalls eine Laufzeit von einem Jahr.