Neue Radtouren führen von einem Biohof in der Region zum anderen

Und so geht’s: Karte anschauen und GPS runterladen auf https://www.biomusterregionen-bw.de

Auf jedem Hof gibt es ein Info-Schild, dort kann ein QR-Code abgescannt werden, dazu braucht es die App DigiWalk. Die ersten 30 Teilnehmer, die mitmachen, erhalten einen Preis. Sie können die Antworten der Fragen per E-Mail an biomusterregion@biberach.de schicken. Wer mehr Informationen rund um die Bio-Musterregion haben möchte, kann sich direkt an Carola Brumm wenden, Telefon 07351/526709.