Neue Kurse bei der VHS in Ingoldingen

Bei der Ingoldinger Außenstelle der Volkshochschule (VHS) Oberschwaben sind demnächst wieder einige Kurse, für die noch Plätze frei sind:

Gelungene Öffentlichkeitsarbeit im Verein (D 11101): Sonja Hummel gibt am Mittwoch, 11. April, von 18.30 bis 21 Uhr im Gemeindestadel in Ingoldingen Tipps für gelungene Pressemitteilungen. Vereinsverantwortliche können damit die Chance erhöhen, dass diese möglichst eins zu eins in der Zeitung abgedruckt wird. Auch die Gestaltung von Logos, Plakaten und Homepages ist Thema. Dem Vortrag schließt sich ein Praxisteil an. Sonja Hummel, Vorstand im Verein Solidarische Landwirtschaft Ravensburg. Gebühr: 16 Euro.

Autorenlesung „Im Wald da sind die Räuber ...“ (D 20205): Sabine Maucher liest am Donnerstag, 19. April, von 19 bis 21.30 Uhr im Gasthof „Löwen“ in Muttensweiler aus ihrem Roman „Räuberliebchen“. Außerdem gibt es einen historischen Vortrag über Räuberbanden in Oberschwaben. Das berühmteste Beispiel ist der Schwarzen Veri, bekannt vom Biberacher Schützenfest. Im Buch wird das Treiben der Räuber getreu den historischen Quellen dargestellt, nur die obligatorische Liebesgeschichte wird hinzugefügt. Ein typisch oberschwäbisches Gericht ist im Kurspreis inbegriffen. Achtung: Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 12. April, bitte angeben, ob Wurstsalat oder Käsebrot gewünscht. Gebühr: 18 Euro.

Handakupressur und Handmassage (D 30190): Renate Klingler zeigt am Mittwoch, 18. April, von 19 bis 21.45 Uhr im Gemeindestadel in Ingoldingen einfach zu erlernende Handgriffe. Entsprechend der bekannteren Fußreflexzonen-Massage gibt es auch an den Händen Punkte und Zonen, die durch leichten Druck stimuliert werden können. Da die Hände bequemer zu erreichen sind, ist diese Methode zur Selbstanwendung geeignet. Mitzubringen sind Blei- und Buntstifte, ein kleines Handtuch und ein Getränk. Gebühr 18,40 Uhr, Materialkosten von 2,50 Euro werden im Kurs abgerechnet.