Neue Idee für den Feuerwehrstandort Winterstettenstadt

Der Ingoldinger Gemeinderat befürwortet eine neue Idee der Verwaltung, die Vorgaben des Bürgerentscheids hinsichtlich des Feuerwehrstandorts Winterstettenstadt zu erfüllen, ohne das Budget von 50 000 Euro zu sprengen: Demnach soll ein Mannschaftstransportwagen (MTW) angeschafft werden. Unterzubringen wäre das Fahrzeug im Melkstand, der mit geringem Aufwand dafür hergerichtet werden soll.

Streng genommen besagt der Bürgerentscheid vom November 2015, den Feuerwehrstandort Winterstettenstadt zu erhalten und dort ins Gebäude zu investieren. „Wir haben viel versucht, aber mit 50 000 Euro ist nicht viel zu machen“, sagte der ehrenamtliche Bürgermeister-Stellvertreter Roland Voltenauer, der die Sitzung in Abwesenheit des Bürgermeisters leitete. Eine sinnvolle Gebäudesanierung würde 200 000 Euro kosten. Die Verwaltung hat mit dem Kreisbrandmeister einen Ausweg ersonnen. Sie rücken von früheren Überlegungen ab, ein altes Tragkraftspritzenfahrzeug nach Winterstettenstadt zu verlegen. Stattdessen könnte ein MTW in der Größenklasse eines Mercedes Vito mit Atemschutz und Geräten ausgerüstet werden, um die Feuerwehrleute aus Winterstettenstadt zum Erstangriff zu befähigen. Dann sollte noch genug Geld übrig bleiben, so das Kalkül, um den Melkstand mit Farbe, einer Heizung und Spinden als Fahrzeuggarage herzurichten. „Ich sehe das als Chance für Winterstettenstadt und für die gesamte Feuerwehr“, warb Voltenauer. Deren Schlagkraft würde steigen.

Nicht bloß eine Spielwiese

Das sahen die anderen Räte genauso. Besonders wenn es so gelingen sollte, dass die Abteilung Winterstettenstadt im Ernstfall als Erstes ausrücken kann und im Gesamtgefüge der Gemeindefeuerwehr nicht bloß eine Spielwiese wäre, sagte Stephan Müller aus Winterstettendorf. Bernd Gnann aus Winterstettenstadt sagte: „Das ist eine Möglichkeit, diesen gordischen Knoten auseinanderzubekommen.“

Gnann und Claus Lemmle (Winterstettenstadt) fragten allerdings, ob der Abteilungskommandant eingebunden sei. Voltenauer erwiderte, es sei völlig richtig, „dass der Rat den ersten Schritt macht und dann mit der Feuerwehr gesprochen wird und nicht zuerst die Feuerwehr gefragt wird und dann der Rat“. So denkt auch Paul Schmid, auf dessen Antrag die Stufen des weiteren Vorgehens klar abgegrenzt wurden: Die Verwaltung soll mit der Feuerwehr Winterstettenstadt sprechen. Statt gleich Angebote für einen MTW einzuholen, ist dem Rat über die Ergebnisse zu berichten. Zudem soll der bisher gar nicht vorgesehene MTW in die Finanzplanung aufgenommen werden. So wurde es bei einer Enthaltung beschlossen. Jörg Baur-Cleppien (Ingoldingen) mahnte an, das überholte Fahrzeugkonzept zu aktualisieren, wenn nun das Tragkraftspritzenfahrzeug doch nicht nach Winterstettenstadt verlegt wird.

Zusatzinformationen: Gesamtkommandant will sein Amt aufgeben

Der Gesamtkommandant der Gemeindefeuerwehr Ingoldingen, Simon Ries, hat mit einem Schreiben an die Verwaltung um seine Entlassung aus diesem Amt bis Ende Juli gebeten. Das gab der Bürgermeister-Stellvertreter Roland Voltenauer im Gemeinderat bekannt und fügte hinzu: „Er ist noch im Amt und die Verwaltung ist bemüht, ihn zu halten. Die Gründe sind zu klären.“ In dem Schreiben sind offenbar keine genannt.