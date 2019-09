Naturnahe Gewässer in Ingoldingen als Ziel

Die Gemeinde Ingoldingen muss mehr als 30 Kilometer Gewässer auf ihrer Gemarkung unterhalten. Dies wurde bei der Vorstellung des Gewässerentwicklungsplans im Gemeinderat deutlich. Den größten Anteil hat die Riß mit rund 11, 2 Kilometern. Insgesamt sieht der Plan vor, dass die Gemeinde mehrere Maßnahmen zur Renaturierung ergreift, da nur fünf Prozent der Gewässer in einem naturnahen Zustand sind. Demnach müssen in Zukunft nach und nach 95 Prozent verändert werden.

Jede Gemeinde in Baden-Württemberg braucht einen Gewässerentwicklungsplan. Dies schreibt das Landes-Wassergesetz vor. Ingoldingen hatte bis dato keinen. Die Gemeinde muss einen Plan erstellen und die Gewässer, für die sie verantwortlich ist, naturnah entwickeln. Ingoldingen ist für die Riß sowie unter andrem für den Federbach, den Mühlbach und den Krebsgraben unterhaltungspflichtig. Der kleinste mit 150 Metern Länge ist der Birkholzgraben. Bürgermeister Jürgen Schell hatte den Gemeinderat bereits im Februar 2016 über die Notwendigkeit eines solchen Plans informiert.

Auch alle notwendigen Maßnahmen zur Hochwasserschutz werden vom Wasserwirtschaftsamt in Biberach auf Grundlage dieses Plan genehmigt. Aufgrund dieser Vorgaben hatte der Gemeinderat ebenfalls bereits im Februar 2016 das Büro für Landschaftsökologie Grom in Altheim bei Riedlingen mit der Planung für knapp 40 000 Euro beauftragt. Davon übernimmt das Regierungspräsidium 27 000 Euro in Form eines Zuschusses. Somit trägt die Gemeinde rund 11 300 Euro.

Die Erstellung des Plans verzögerte sich aufgrund eines Krankheitfalls im Büro Grom um mehrere Monate. Josef Grom beschränkte sich in seinen Ausführungen in der Sitzung auf die Riß. Hier gebe es einige wichtige Ansatzpunkte. So sollte der naturnahe Zustand des Flusses wiederhergestellt werden. Bäume und Sträucher am Ufer sind zu erhalten, es darf erst ab fünf Metern Entfernung vom Uferbereich gedüngt werden. Seit 1. Januar dieses Jahres müssen die Landwirte einen Mindestabstand von fünf Metern zum Gewässer einhalten, den sie nicht bewirtschaften dürfen. Der Plan sieht zudem eine Gewässerschau alle fünf Jahre vor.

Als Lohn gibt’s Ökopunkte

„Wir haben jetzt einen Plan an der Hand, der zehn bis 15 Jahre maßgebend sein wird“, erklärte Schell. Man habe alle Vorgaben vor allem auch von der Europäischen Union in Brüssel umzusetzen, machte Josef Grom deutlich. Bei diesen Maßnahmen könne sich die Gemeinde aber sehr viele Ökopunkte verdienen, die zu einem anderen Zeitpunkt sehr nützlich werden könnten, so Grom.

Ein Problem, das vorwiegend an der Riß auftritt, ist der Biber. Er baue sich dort Stellen und behindere so den Lauf des Gewässers, so Grom. „Dies müssen wir zuerst angehen. Wir müssen dieses Biberstellen beseitigen“, sagte Gemeinderat Roland Voltenauer und wurde von Josef Grom bestätigt. „Das halte ich für die richtige Vorgehensweise in allernächster Zukunft.“