Narren regieren in Goldingen

Mit sanfter Gewalt haben die Narren aus Winterstettendorf und Muttensweiler am Gombigen Donnerstag den Ingoldinger Bürgermeister Jürgen Schell kampflos aus dem Amt gehoben und ihm den Rathausschlüssel abgenommen. Bis zum Aschermittwoch herrscht im Rathaus Goldingen absolutes Schreibverbot und es darf nur noch getanzt und gelacht werden.

Zuerst haben die Narren mit Büttel Walde Sigg die Schüler in der Schule befreit. Danach zog der Tross zum Rathaus, um die Herrschaft über das Rathaus zu übernehmen: „Au wenn der Schultes noch so grollet. Ab jetzt macht man hier bloß no, was mir Narra wollet. Drum ertönt ein Schrei in diesem Haus, Schultes gib den Schlüssel raus.“ Ohne großen Widerstand fügte sich der an Krücken gehende Schultes. Umgehängt hatte er eine vom Rathaus ausgestellte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Als Dauer war angegeben: „Semmer eis no it einig.“ Angesichts ihres leidenden Chefs war das gesamte Rathauspersonal als Ärzte und Krankenschwestern verkleidet zum Dienst erschienen. Schell sagte zu den Narren: „Bei Schlangen- und bei Krötendreck, am Mittwoch seid wieder weg.“ Bei einem Umtrunk im Rathaus wurde die Übernahme auf Kosten der Gemeinde gebührend gefeiert. (geru)