Nachfrage nach Bauplätze unverändert hoch

Bis Anfang dieser Woche ist es möglich gewesen, sich auf einen Bauplatz in Muttensweiler zu bewerben. Die Frist für die Bauplätze in Ingoldingen läuft noch ein paar Tage länger, bis 10. Februar. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Nachfrage nach Bauplätzen im Speckgürtel von Biberach unverändert groß ist. Interessant ist jedoch, dass es sich dabei nicht mehr überwiegend um junge Paare und junge Familien handelt, die nach einem Bauplatz suchen. Auch immer mehr Menschen zwischen 55 und 70 entscheiden sich, neu zu bauen.

„Das ist ein sehr spannender Trend“, findet Ingoldingens Bürgermeister Jürgen Schell. Zwar habe es auch schon früher mal ältere Bewerber gegeben. Mittlerweile sei diese Gruppe jedoch deutlich gewachsen. „Diese Menschen haben entweder schon ein Haus, das sie verkaufen, um dann in etwas Neues zu investieren oder sie wollen einfach etwas altersgerechtes bauen“, vermutet er.

Im Baugebiet „Am Muttensweiler Weg“ in Ingoldingen entstehen 21 Bauplätze mit Bauplatzgrößen zwischen 622 und 839 Quadratmetern. Den Quadratmeterpreis hat die Gemeinde für das zentrale Baugebiet im Hauptort auf 140 Euro festgesetzt. Was den Preis beeinflusst, sind auch die etwas höheren Erschließungskosten, da das Baugebiet ein Versickerungbecken und einen Spielplatz erhält. Stand Ende vergangene Woche hatten sich laut Verwaltung 20 Bewerber auf 16 der Bauplätze beworben.

Im Baugebiet „Bei den Stationen Süd“ in Muttensweiler entstehen 25 Bauplätze, die in der Größe stark variieren. Der kleinste Bauplatz liegt bei 338 Quadratmeter, ist jedoch so angelegt, dass er geschickt zusammen mit dem Nachbargrundstück erworben werden kann, um dann dort ein Doppelhaus zu bauen. Das größte Grundstück umfasst 839 Quadratmeter, bei einem Grundstückspreis von 135 Euro. Hier lagen Ende vergangener Woche 28 Bewerbungen auf 22 der Grundstücke vor, wobei manche Interessenten sich in beiden Baugebieten beworben haben.

In beiden Baugebieten geht es nun nach Ablauf der Bewerbungsfrist darum, zu entscheiden, wer das Rennen macht. Intern gebe es ein Punktesystem, um die Entscheidung zu erleichtern. Wer aus dem Ort kommt, in einem Verein tätig ist oder Kinder hat, hat bessere Chancen auf einen Bauplatz. „Die Bewerberlage ändert sich beinahe täglich, trotzdem glauben wir, dass es zu einer guten Durchmischung kommen wird“, so Schell. „Ich bin zuversichtlich, dass wir noch dieses Jahr mehr als die Hälfte der Plätze vergeben werden.“

In Muttensweiler gebe es acht Bewerbungen von Einheimischen, in Ingoldingen sechs – damit sei er sehr zufrieden. Die Frage, die sich der Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen dann stellen muss, ist, ob in diesen beiden Baugebieten und auch in Winterstettenstadt – hier sind derzeit noch drei Bauplätze übrig – Bauplätze zurückgehalten werden sollten, falls zu einem späteren Zeitpunkt erneut Einheimische Bedarf anmelden. „Im Moment ist es so, dass in Winterstettenstadt niemand Interesse an den drei verbleibenden Bauplätzen zeigt, aber das kann sich jederzeit ändern. Wenn es so weit ist, werden wir im Gemeinderat entscheiden, ob wir diese letzten Plätze auch an Auswärtige vergeben oder nicht“, erklärt Schell.

Rechnet man die drei Baugebiete zusammen, sind so in den vergangenen zwei Jahren im Schnellverfahren knapp 70 Bauplätze entstanden. Ermöglicht hat das der neue Paragraf 13b im Baugesetzbuch, der ein beschleunigtes und vereinfachtes Verfahren zulässt. Im Gegensatz zu einem normalen Bauverfahren müssen die Flächen zudem nicht im Flächennutzungsplan als Bauland ausgewiesen sein, ein Umstand, der vor allem den Ingoldingern zugute kam.

Bisher noch nicht realisiert ist ein neues Baugebiet im Ortsteil Winterstettendorf. 2017 hatte Bürgermeister Jürgen Schell der „Schwäbischen Zeitung“ gesagt, er hoffe, 2019 mit der Vermarktung des einen Hektar großes Grundstücks zu beginnen. 12 bis 13 Bauplätze könnten dort entstehen. Das Baugebiet, das wahrscheinlich den Namen Lettenäcker tragen wird, ist eine Verlängerung des Hirtenwegs. Das Gebiet ist so klein, da die Landwirte die Flächen rund um den Ort benötigen. Wie Schell jetzt mitteilte, sind in Winterstettendorf die Grunderwerbsverhandlungen jedoch immer noch nicht abgeschlossen.