Muttensweiler präsentieren Wettbewerbsjuroren ihr Dorf

Das eigene Dorf so zu gestalten, dass die Menschen gerne dort leben, ist das Ziel des Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“, an dem der Ingoldinger Teilort Muttensweiler teilnimmt. Diese Woche waren Vertreter der Bezirkskommission vor Ort, um sich selbst davon zu überzeugen, wie engagiert die Muttensweiler sich für ihre Heimat engagieren.

Bei dem Wettbewerb bewertet die Kommission zum einen die Ausgangslage im Ort, das vorhandene Potenzial und was die Bürger tun, um ihr Dorf lebenswerter zu gestalten. Die Muttensweiler stellten sich mit einem eigens erstellten Imagefilm vor. Anschließend berichteten Ortsvorsteher Dietmar Ruß, Gemeinderat Klaus Merk und weitere Vertreter der Bürgerinnen und Bürger von den Projekten und Aktivitäten der Dorfgemeinschaft. Trotz Pandemie fanden in den vergangenen 20 Monaten 25 Veranstaltungen und Begegnungen statt. So gab es unter anderem ein Mostfest in Muttensweiler, die Bürger nahmen der „Radio 7-Challenge“ teil, es wurde ein Dorfflohmarkt veranstaltet und ein Oster- und Weihnachtsweg gestaltet.

Um möglichst viele Bürger zu beteiligen, fanden zwei Bürgertreffen und drei Bürgerabende statt. Bei diesen Gelegenheiten erarbeiteten sich die Einwohner von Muttensweiler ein Leitbild für ihren Ort, sammelten Projektideen und erstellten hierfür ein Konzept. Im Abschlusgespräch bestätigte der Leiter der Bezirkskommission Stephan Eckardt den Muttensweilern eine sehr engagierte Bürgerschaft und großes Potential. Im Laufe der nächsten Woche wird den teilnehmenden Orte das Ergebnis des Bezirksentscheides mitgeteilt. Neben Muttensweiler nehmen an diesem Wettbewerb aus dem Landkreis Biberach noch Mettenberg und Moosburg teil. Das Land fördert die teilnehmende Orte mit einem Teilnehmerzuschuss in Höhe von 3000 Euro.