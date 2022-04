Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Osterweg führt auf einer Strecke von circa 1,5 km entlang des Federbachs auf die Fluren hinaus und wieder zurück ins Dorf. Am Wegesrand befinden sich von Kindern gebastelte Ostereier, die entweder in Osternester oder an Büschen und Bäumen „versteckt“ wurden. Erstmals hat sich dieses Jahr die KLJB Steinhausen-Muttensweiler mit einem gekranzten Osterschmuck an der Aktion beteiligt.

Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, sind entlang des Weges acht Spiele für Groß und Klein aufgebaut. So konnte zum Beispiel mit einem Memoryspiel bestehend aus Muttensweiler-Motiven gespielt werden. Die sportliche Geschicklichkeit durfte auf einer Slackline, das handwerkliche Geschick beim Nagelspiel getestet werden. Spiel und Spaß verspricht ebenfalls das neue Air-Hockey-Spiel. Dieses Spiel wird zukünftig beim neuen Muttensweiler Jugendtreff zum Einsatz kommen.

Mit einem „blau-gelben Friedens-Banner“, welches von den Kindern des Kindergarten Steinhausen gestaltet wurde, konnte auch ein aktuelles Thema beim Osterweg aufgegriffen werden. Der Muttensweiler Osterweg ist eine Aktion des Projektes „Unser Dorf hat Zukunft“ und wird von engagierten Bürgerinnen und Bürger durchgeführt.