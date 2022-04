Musikverein Ingoldingen veranstaltete ein Serenadenkonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem auch das letzte Weihnachtskonzert pandemiebedingt ausfallen musste, freute sich der Musikverein Ingoldingen nach langer Pause endlich wieder vor Publikum zu musizieren. Weiterer Anlass für das Serenadenkonzert war der Abschied von Dirigent Peter Schuck. Mit der Concert Fanfare von Klees Vlak eröffneten Peter Schuck und der Musikverein das Serenadenkonzert.

Der Vorsitzende Stefan Geiß begrüßte die zahlreichen Zuhörer und Ehrenmitglieder, die bei schönstem Wetter am Ostermontag in der Buchhalde zusammengekommen sind. Stefan Geiß stellte dem Publikum die neuen Mitglieder vor: Felix Bopp, Rafael Müller, Tim Weber, Johannes und Matthias Würth. Das nächste Stück, „die kleine Ungarische Rhapsodie“ von Alfred Bösendorfer, entführte die Zuhörer nach Ungarn. Mit dem Stück „Imagine“ von John Lennon, arrangiert von Frank Bernaerts, setze der Musikverein ein Zeichen des Friedens. Silvia Gleinser, die durch das Programm führte, nannte das bedeutende Zitat „Imagine all the people, living life in peace“, das heute mehr als aktuell ist.

Der Komponist Markus Götz erzählt in seinem Stück „Wade in the Water“ von der Pharaonenzeit im alten Ägypten. Die Sklaven riefen damals zur Flucht auf. Wade in the Water ist ein Gospelstück, das die Elemente Jazz und Blues durch ein Saxophonsolo, das von Annika Rettig gespielt wurde, widerspiegelt. Es folgte der bekannte Konzertmarsch „Die Sonne geht auf“ von Rudi Fischer. Anschließend bekam das Publikum die besten Songs von James Last mit dem Stück „James Last Golden Hits“, arrangiert von Steve McMillian, zu hören.

Vor dem letzten Stück „A day of hope“ von Fritz Neuböck war es an der Zeit, sich beim Dirigenten Peter Schuck zu bedanken und diesen zu verabschieden. Peter Schuck hatte am Weihnachtskonzert 2016 den Dirigentenstab übernommen. In der Abschiedsrede lies die Vorsitzende Kathrin Schmid die letzten fünf Jahre Revue passieren und nannte u.a. die Teilnahme am Wertungsspiel beim KMF in Unlingen, gemeinsame Auftritte und Konzerte. Anschließend bedankte sie sich bei Peter Schuck. Als Zugabe bekamen die Zuhörer den Konzertmarsch Abel Tasman von Alexander Pfluger zu hören. Peter Schuck bedankte sich ebenfalls für die gemeinsame Zeit, die gute Kameradschaft und wünscht weiterhin viel musikalischen Erfolg. Die begeisterten Zuhörer forderten noch eine Zugabe. Die Musiker erfüllten diesen Wunsch sehr gerne mit einer Polka.