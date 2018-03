Musikverein Ingoldingen bestätigt seine Führung

In der Hauptversammlung des Musikvereins Ingoldingen sind Nicole Laux als Vorsitzende, Max Müller als Kassierer, Lorenz Kehrle und Sandra Cleppien als passive Beisitzer und die beiden Kassenprüfer Claudia Mayer und Emil Hartmann in ihren Ämtern wiedergewählt worden. Als Nachfolgerin der ausscheidenden Jugendleiterin Nadine Heber wurde Annika Rettig auf drei Jahre gewählt. Katharina Schneider folgt auf Markus Mohr als Jugendvertreterin.

Die Vorsitzende Anja Rebholz ehrte die drei Musiker Kathrin Schmid, Christian Schmid und Erwin Ruß für ihre zehnjährige aktive Mitgliedschaft mit der BVBW-Ehrennadel in Bronze.

Der Verein blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Zum Jahresende 2017 hatte er 109 aktive Mitglieder. Zudem gab es 193 passive Mitglieder, darunter 15 Ehrenmitglieder.

Die Vorsitzende Nicole Laux zog in ihrem Bericht eine positive Bilanz der musikalischen Aktivitäten und erwähnte auch, dass die Kapelle bei vier Hochzeiten von Musikern spielte. Die Konzerte mit dem Musikverein Warthausen, dem Heimatverein des Dirigenten Peter Schuck, sowie am zweiten Weihnachtsfeiertag zusammen mit dem Kirchenchor bezeichnete sie als Erfolg. Nach dem Bericht von Schriftführerin Silvia Gleinser gingen die Jugendleiterinnen Nadine Heber und Sandra Werner auf die Ausbildung der Jugendlichen, die Auftritte des Jugendblasorchesters und die Veranstaltungen mit den Jugendlichen ein. Im vergangenen Vereinsjahr waren 20 Jugendliche in musikalischer Ausbildung.

Der Kassierer Max Müller vermeldete solide Finanzen. In der Versammlung wurde die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge der passiven und Partnermitglieder um jeweils fünf Euro beschlossen.

Ein kleines Geschenk erhielten folgende Musiker für ihren fleißigen Probenbesuch. Hanjo Gnann und Andreas Kloos fehlten im vergangenen Jahr nur bei zwei Proben, Robert Ott versäumte lediglich fünf Proben und Dietmar Ruß fehlte bei nur sechs von 73 Proben und Auftritten.