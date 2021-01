Müllsünder in Ingoldingen ertappt

Einen Sack mit Haus- und Renovierungsabfällen soll ein 40-Jähriger im Acker entsorgt haben. Das teilt die Polizei mit.

Einer Zeugin fiel der Unrat seit mehreren Wochen am Straßenrand zwischen Winterstettendorf und Michelwinnaden auf. Bei der Durchsicht des Mülls fand die Frau einen Hinweis auf den Verursacher. So hatte es die Polizei leicht, einen 40-Jährigen zu ermitteln. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Zudem muss er für die Entsorgungskosten aufkommen. Wie berichtet, ertappte die Polizei in der Region in jüngster Zeit mehrmals Müllsünder. Häufig kommen die Verantwortlichen ungestraft davon. Klärt die Polizei jedoch eine Tat auf, so sind häufig hohe Bußgelder fällig. Die Höhe der Strafe orientiert sich dabei in erster Linie an der Menge des entsorgten Abfalls.