Mittagessen in Kita und Schule ist Thema

Um die Belieferung der kommunalen Einrichtungen mit Mittagessen geht es in der Sitzung des Ingoldinger Gemeinderats am Donnerstag, 14. Juni, von 19.30 Uhr am im Sitzungssaal des Rathauses in Ingoldingen.

Ein weiteres Thema ist die Aufstockung der Zahl der Betreuungsplätze im Kindergarten St. Peter und Paul in Steinhausen.

Zudem soll der Rat die Straßennamen für die neuen Baugebiete in Winterstettenstadt, Ingoldingen und Muttensweiler festlegen. Zu Beginn der Sitzung können Bürger Fragen stellen.

Die Stellenbesetzung des Ortvorstehers von Winterstettendorf und Winterstettenstadt, die Bekanntgabe von nichtöffentlich gefassten Beschlüssen, sowie Verschiedenes vervollständigen die Tagesordnung.