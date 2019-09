Märchen – gesammelte Lebensweisheiten

Zu einem Nachmittag über Märchen laden das Forum Katholische Seniorenarbeit und die Katholische Erwachsenenbildung am Montag, 30. September, um 14 Uhr in den Pfarrstadel hinter dem Rathaus in Ingoldingen ein. Der pensionierte Gemeindereferent und ausgebildete Märchenerzähler Rainer Ertl aus Vellberg wird am Beispiel der „Bremer Stadtmusikanten“ und „Hans im Glück“ vermitteln, welche Bedeutung fürs Leben in den Märchen steckt und wie man durch eine gekonnte Art des Erzählens und mit einigen Hilfsmitteln ein „Märchen-Schauspiel“ aufführen kann.

Die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro (für Verantwortliche von Seniorengruppen in katholischer kirchlicher Trägerschaft keine Kursgebühr) und fünf Euro für Kaffee, Gebäck und Mineralwasser.

Bremen feiert derzeit die Veröffentlichung des Märchens „Die Bremer Stadtmusikanten“ vor 200 Jahren. Von diesen vier alten Tieren könne man viel lernen, sagt Ertl.