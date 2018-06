Der Autor Ludwig Dorner liest am Donnerstag, 21. Juni, in der Grundschule in Ingoldingen aus seinem Buch „Etz isch noch go gnuag hai hunta“. Beginn ist um 19 Uhr. Dorner gibt obendrein Einblicke in die Entstehungsgeschichte dieses umfangreichen Werks. Die Veranstalter von der Gemeindebücherei versprechen einen interessanten Abend für Urschwaben, Reingeschmeckte und alle, die am schwäbischen Dialekt interessiert sind.