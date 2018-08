Laurentiusfest in Degernau

Der Schalmeienzug Ingoldingen lädt am kommenden Wochenende zum Laurentiusfest nach Degernau ein. Das Fest beginnt am Sonntag, 12. August, um 10.15 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kapelle in Degernau. Ab 11.30 Uhr gibt es einen Frühschoppen beim Schalmeien-Vereinsheim mit dem Musikverein Ingoldingen. Dort erwartet die Gäste ein Mittagstisch, Kaffee und Kuchen sowie ein Vesper. Nachmittags findet ein Laien-Steel-Dart-Turnier statt. Spontane Anmeldungen sind bis 14 Uhr möglich. Weitere Informationen zum Fest gibt es auf der Internetseite des Schalmeienzugs Ingoldingen.