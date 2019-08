In Winterstettenstadt herrscht am Samstag und Sonntag, 17. und 18. August, geschäftiges Treiben beim Markt mit Hockete. Beim Krämer- und Kinderflohmarkt am Samstag von 9 Uhr an gibt es neue Waren genauso wie alte Handwerkskunst, etwa vom Seiler und vom Korbmacher. Eine Kleintierausstellung ergänzt das Angebot der Händler aus der Region.

Um 10 Uhr betritt die Kostümgruppe Schenk Konrad mit dem Fanfarenzug Graf Humbrecht, von echten Schwertkämpfern begleitet, die Bühne und berichtet von früher. Von 11 Uhr an spielt das Bläserensemble StafflBlech zum Frühschoppen auf. Für die Kinder gibt es einen kleinen Vergnügungspark mit Schatzsuche. Es ist den ganzen Tag über bewirtet.

Ab 19 Uhr wird es dann rockig, die Band Stadtgespräch Acoustic Cover bietet Musik zum Mitsingen und Tanzen. Wer es ruhiger mag, ist in der Weinlaube gut aufgehoben. Die Landjugend serviert in der Bar am Markt spritzige Cocktails.

Am Sonntag um 9 Uhr beginnt auf dem Festplatz vor dem Riefhaus ein Gottesdienst unter freiem Himmel, musikalisch begleitet durch den Kinderchor Winterstettenstadt. Danach wird der Musikverein Oggelsbeuren die Besucher vom Frühschoppen bis zum Mittagstisch musikalisch begleiten. Etwa gegen 11 Uhr kündigt dann das Pfeifen der Wally, der historischen Dampfwalze, die zahlreichen Traktoren-Oldtimer an, die im Ortskern einfahren und die Musik für einen Moment durch ihr Knattern und Tuckern ablösen.

Der Sonntagnachmittag mit Kaffee und Kuchen wird ab 14 Uhr durch das Akkordeonorchester Oberes Risstal, die Voltigiergruppe des Reitvereins Ingoldingen, Pite Pete und den Zauberer Andy Duroe umrahmt. Sie alle bieten ein buntes Programm aus Artistik, Musik und Magie. Kutschfahrt rund um Winterstettenstadt gehören ebenfalls zum Programm. Von 17 Uhr an spielt die Gemeinde-Seniorenkapelle Rißtal-Senioren zum Ausklang des Fests. Veranstalter sind die örtlichen Vereine von Winterstettenstadt.