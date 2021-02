Kosten für Kita-Neubau erhöhen sich etwas

Mit einem Wahlplakat und dem dafür ausgewählten Standort hat die CDU in Biberach am Wochenende für Heiterkeit gesorgt (SZ berichtete). Ob das Ganze möglicherweise so geplant war und wie man den Vorfall in der Partei aufgenommen hat, wollte die SZ vom hiesigen CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger wissen.

„Wird auch das Auto von morgen von hier kommen?“, fragte CDU-Spitzenkandidatin auf dem Wahlplakat, das vor dem Firmengelände eines Autoteilehändlers am Kreisel an der Waldseer Straße aufgestellt war.