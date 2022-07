Komitee der Partnerschaft besucht Saint-Marcel-lès-Valence

Das Komitee der Partnerschaft und Ingoldingens Bürgermeister Jürgen Schell haben sich spontan im kleinen Kreis mit ihrer franzöischen Partnergemeinde Saint-Marcel-lès-Valence getroffen.

Nach einer Begrüßung durch die Gastgeber, verbrachten die Mitglieder des Komitees den Abend in den Familien, mit Aperitif, französischen Speisen, Rotwein und vielen Gesprächen. Am nächsten Morgen machten sie sich in Begleitung einiger Gastgeber auf den Weg, um das Bergdorf Cliouscat und das Dorf Mirmande über dem Tal der Rhône zu besichtigen. Versteckt hinter alten Stadtmauern, gehört es mit seiner mittelalterlichen Vergangenheit sowie den gepflegten alten Häusern mit alten Türen und Steinfassaden zu den schönsten Dörfern Frankreichs. Weiter ging es nach St. Peray zu einem privaten landwirtschaftlichen Museum, das in einem Keller mit manchem Kunstwerk und Raritäten überraschte.

Fast ohne Pause ging der Ausflug in ein Arbeitstreffen im Rathaus in St. Marcel über. Der neue Bürgermeister Jean-Michel Valla und der neugewählte Gemeinderat stellten sich persönlich vor. Das französische Partnerschaftskomitee war ebenfalls mit dabei. In einer Präsentation zeigte Bürgermeister Valla, welche Projekte in der Gemeinde ausgeführt wurden und anstehen.

Für das französische Komitee meldete sich der Co-Präsident Dominique Quet, ehemaliger Bürgermeister, zu Wort. Die Hoffnung auf die Weiterführung eines Erwachsenenaustausches und einer Begegnung der Jugendlichen pro Jahr liegt den Verantwortlichen sehr am Herzen. Bürgermeister Schell bedankte sich für die herzliche Aufnahme in dieser konstruktiven Sitzung. Im Anschluss verabredeten sich die Komitees zu einem Austausch über Himmelfahrt 2023 in Ingoldingen, um das 40-jährige Jubiläum gemeinsam zu feiern. Für die Jugendlichen wird in den Sommerferien 2023 eine Begegnung in St. Marcel stattfinden.

Am nächsten Tag besichtigten die Mitglieder in Romans das „Raviole Haus“ und das Gelände der Höhlenhäuser in Châteauneuf sur Isère. Als letztes stand ein Besuch des Familienbetriebs von Bügermeister Valla auf dem Programm. Er zeigte, wie auf riesigen Flächen Obst und Gemüse in Gewächshäusern angebaut, und dann in Hallen teils von Hand oder maschinell verpackt und in großen Kühlhäusern bis zum Abtransport gelagert wird. Ein Abendessen schloss den Besuch ab. Am nächsten Morgen war Abschied nehmen angesagt, mit dem Versprechen “L’année prochaine“ in Ingoldingen. Uns blieb auf der langen Heimfahrt die Gewissheit, mit dieser Reise alles richtig gemacht zu haben.