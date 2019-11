Kirchenchor gibt Konzert in Muttensweiler

Der Kirchenchor Steinhausen-Muttensweiler gibt am Samstag, 9. November, um 18.30 Uhr in der St.-Jakobus-Kirche in Muttensweiler ein Benefizkonzert. Der Chor unter seiner Leiterin Verena Westhäußer eröffnet den Abend mit „Herr ich komme zu dir“ von Albert Frey und „Jeder Mensch braucht Gott“ von Phil McHugh und Greg Nelson. Der Bogen wird gespannt zu John Rutters Loblied auf die Schöpfung „Schau auf die Welt“ und zu „Ich glaube“ von Udo Jürgens. Mitgestaltet wird das Konzert vom Mädchenchor Chorazon unter der Leitung von Verena Westhäußer. Johannes Tress begleitet an Klavier und Orgel.

Der Eintritt ist frei, Spenden für die Renovierung der Kirche St. Jakobus werden erbeten.