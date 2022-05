Kindergarten Winterstettenstadt feiert Jubiläum

Der Kindergarten Winterstettenstadt feiert am Sonntag, 22. Mai, sein 50-jähriges Bestehen. Eingeladen wird laut Mitteilung ab 10.15 Uhr zum Festgottesdienst vor dem Riefhaus. Zwischen 13.30 und 16 Uhr kann die Bevölkerung den Kindergarten samt Außengruppe besichtigen. Gleichzeitig gibt es für die Kinder ein kleines Programm mit Kinderschminken, Zauberer und PitPete knotet Luftballontiere.

Am 15. April 1971 wurde in der damaligen Gemeinde Winterstettenstadt nach einjähriger Planungsphase mit dem Bau des Kindergartens begonnen. Während der gesamten Bauzeit wirkten freiwillige Helfer aus der Ortschaft mit, die durch Eigenleistung, viel Zeitaufwand und Engagement mithalfen, den Kindergarten schneller und kostengünstiger zu errichten. Schließlich konnte der Kindergarten am 17. Januar 1972 nach neun Monaten Bauzeit offiziell für den Betrieb eröffnet werden.

1972 betreute eine Erzieherin 35 Kinder allein in einer Gruppe. Heute betreuen neun pädagogische Mitarbeiterinnen 34 Kinder in zwei Gruppen. Wegen steigender Kinderzahlen im Ort wurde ab September 2016 eine Kleingruppe im nebenanliegenden Schulgebäude zunächst übergangsweise eingerichtet. Durch die konstant hohen Kinderzahlen besteht die Gruppe weiterhin.

Der Kindergarten Winterstettenstadt ist sehr aktiv in die Traditionen des Ortes miteingebunden. Der Besuch im Seniorennachmittag, die Teilnahme am Fasnetsumzug, das Legen eines Blumenteppichs an Fronleichnam, das Feiern von St. Martin mit der gesamten Gemeinde sind nur einige Beispiele der vielfältigen Aktivitäten des Kindergartens.