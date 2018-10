Keine 100 km/h mehr Richtung Muttensweiler

Wie kann das geplante Baugebiet „Am Muttensweiler Weg“ realisiert werden, ohne dabei gegen Lärm- oder sonstige Bauvorgaben zu verstoßen? Darüber diskutierte der Ingoldinger Gemeinderat erneut in seiner jüngsten Sitzung.

Das Problem: Laut Landratsamt gibt es für die fünf Gebäude, die entlang der Kreisstraße zwischen Ingoldingen und Muttensweiler entstehen sollen, Probleme mit dem Schallschutz. In diesem Bereich wird der zulässige Lärmwert in der Nacht überschritten (SZ berichtete). Um den genauen Sachverhalt zu klären, hatte der Gemeinderat im September beschlossen, ein Lärmschutzgutachten in Auftrag zu geben. In den darauffolgenden Gesprächen mit dem Planer und einem Lärmschutzgutachter habe sich jedoch schnell abgezeichnet, dass das nicht der richtige Weg sei, so Bürgermeister Jürgen Schell.

Stattdessen wurde nun im Gemeinderat zunächst die Idee diskutiert, das Baugebiet spiegelbildlich zu drehen – und das erforderliche Sickerbecken vorne entlang der Straße zu bauen, umso den Konflikt zwischen Straßenlärm und Bebauung zu vermeiden. Dadurch verliere das Baugebiet jedoch an Attraktivität, sagte Schell. Der Gemeinderat verwarf diesen Vorschlag daher wieder. Stattdessen beschloss das Gremium, die Planungen wie bisher weiterzuverfolgen. „Wir werden das Ganze schalltechnisch im Detail untersuchen“, erklärte Schell, „und dann noch einmal mit dem Straßenverkehrsamt verhandeln, ob wir nicht doch das Ortsschild versetzen oder eine 70er-Zone am Ortsausgang bekommen können“. Wenn in Zukunft auf diesem Streckenabschnitt nicht mehr 100 km/h gefahren werden dürfte, würde sicherlich auch die Lärmbelastung sinken.